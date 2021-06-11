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Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu! Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu! Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı herkesi şaşırttı.

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu! Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı

İlk bölümü 9 Şubat 2011 yılında ekrana gelen Leyla ile Mecnun, kısa sürede ekranların fenomen dizisi haline geldi. Geniş bir seyirci kitlesine kavuşan dizi 104 bölümüyle ekranlara veda etmişti.

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Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu! Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yeni bölümleriyle yayınlanacağı açıklanmıştı.

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Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu! Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisi 26 Haziran'da sete çıkacak.

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Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu! Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı

7 yıl aradan sonra ekrana gelen dizide Leyla karakterini kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. 

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