Leyla ile Mecnun Exxen'de yeniden başlıyor Acun Ilıcalı hedefi vurdu detaylar...

Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının ilk günüyle itibaren açtığı dijital dizi-film izleme platformu Exxen, açılmadan önce transferleriyle adından çok söz ettirdi. Bir türlü üye sayısında istediğini bulamayan Exxen, yeni hamlesiyle rekorlar kıracak gibi duruyor.