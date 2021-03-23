BIST 1.379
DOLAR 7,90
EURO 9,44
ALTIN 441,92

Leyla ile Mecnun Exxen'de yeniden başlıyor Acun Ilıcalı hedefi vurdu detaylar...

Leyla ile Mecnun Exxen'de yeniden başlıyor Acun Ilıcalı hedefi vurdu detaylar...

Leyla ile Mecnun dizisinin Exxen'de yeniden yayımlanacağı iddiası sevenlerini sevinçten havaya uçurdu.

Leyla ile Mecnun Exxen'de yeniden başlıyor Acun Ilıcalı hedefi vurdu detaylar...

Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının ilk günüyle itibaren açtığı dijital dizi-film izleme platformu Exxen, açılmadan önce transferleriyle adından çok söz ettirdi. Bir türlü üye sayısında istediğini bulamayan Exxen, yeni hamlesiyle rekorlar kıracak gibi duruyor.

120
Leyla ile Mecnun Exxen'de yeniden başlıyor Acun Ilıcalı hedefi vurdu detaylar...

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayımlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Final yapamadan ekranlara veda etmek zorunda kalan dizi Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'le beraber geri dönüyor.

220
Leyla ile Mecnun Exxen'de yeniden başlıyor Acun Ilıcalı hedefi vurdu detaylar...

Sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.

320
Leyla ile Mecnun Exxen'de yeniden başlıyor Acun Ilıcalı hedefi vurdu detaylar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından EXXEN için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. 

420