|
Lewandowski'den Fenerbahçe'ye transfer yanıtı

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin adı son dönemde Fenerbahçe'yle anılıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüye teklifini sunduğu ifade edildi. Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye verdiği cevap da ortaya çıktı.

Fenerbahçe, ocak transfer döneminde gol yollarını güçlendirmek için dünya futbolunun en tecrübeli isimlerinden Robert Lewandowski’yi gündemine aldı.

Sarı-lacivertli yönetim, Barcelona forması giyen yıldız forvete ilk teması kurarak süreci resmen başlattı.

Lewandowski'den yanıt

Fenerbahçe’nin Lewandowski’ye 1.5 yıllık kontrat önerdiği, ancak 37 yaşındaki golcünün 2.5 yıllık bir anlaşmada ısrarcı olduğu öne sürüldü.

Taraflar arasındaki sözleşme süresi farkının, pazarlıkların seyrini belirleyecek en kritik başlık olduğu ifade ediliyor.

