Levent Yüksel Özlem Öztürk ile evlendi yeni eşi 22 yaş küçük

Sertap Erener ile ilk evliliğini yapan 55 yaşındaki usta sanatçı Levent Yüksel, 2. kez evlenerek magazin gündemine geldi. Aradığı aşkı spor eğitmeni hayranı Özlem Öztürk'te bulan Yüksel, İzmir'de sessiz sedasız dünyaevine girdi. Levent Yüksel'in yeni eşi onun yarı yaşında.