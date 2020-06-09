Levent Yüksel hayranıyla evlendi! Yeni eşi Özlem Öztürk 22 yaş küçük
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel kendi hayranı olan spor eğitmeni Özlem Öztürk ile dünyaevine girdi. İzmir'de nikah kıyan çift, maske takarak poz verdiler.
Sertap Erener ile ilk evliliğini yapan 55 yaşındaki usta sanatçı Levent Yüksel, 2. kez evlenerek magazin gündemine geldi. Aradığı aşkı spor eğitmeni hayranı Özlem Öztürk'te bulan Yüksel, İzmir'de sessiz sedasız dünyaevine girdi. Levent Yüksel'in yeni eşi onun yarı yaşında.
"Hayranıyken şimdi de eşi oldu": Çift, İzmir'de gerçekleşen nikah sonrası yüzlerinde maskelerle poz verdi. İkili, koronavirüs salgını nedeniyle nikah törenine sadece aile büyüklerini davet edebildiği öğrenildi.
Özlem Öztürk'ün Levent Yüksel hayranı olduğu, ünlü şarkıcıyla konserinde tanıştığı belirtildi. Başarılı şarkıcının sosyal medya hesabı Instagram'da 53 bine yakın takipçisi varken daha eşiyle şimdilik bir fotoğraf paylaşımı yapmadı.
Levent Yüksel Kimdir?
Asıl adı Levent Uğur Yüksel'dir. Yüksel, 21 Ekim 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Annesi Hülya Kalender, babası İhsan Yüksel'dir.