Levent Gültekin'e tekme tokat saldırdılar! Olay anının görüntüleri çıktı

Levent Gültekin, Halk TV stüdyosu önünde 25 kişilik bir grubunun saldırısına uğradı. Canlı yayında saldırı anını anlatan Levent Gültekin, linç girişimine maruz kaldığını söyledi. 25 kişinin tek kişiye saldırmasının yiğitlik olmadığını belirten Levent Gültekin, polislerin de olaya geç müdahale ettiğini öne sürdü.

Saldırı anının görüntüleri çıktı

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun tekmelerle Gültekin'e saldırdığı görülüyor. Gültekin'in aldığı darbeler sonucu yere düştüğü kameraya yansıyor.



Levent Gültekin olayı anlattı

Saldırının nedeni sorulduğunda Gültekin, yaptığı milliyetçilik ve Türkeş eleştirisi üzerine birçok tehdit aldığını ifade etti ve şunları söyledi:

-"Sosyal medyadan çok tehdit aldım. Üç kişi beş kişi değil. Bir partinin genel başkanı yardımcıları düzeyinde. Akıl alır gibi değil. Utanç verici bir durum. Bir iktidar ortağı partisinin genel başkanı yardımcıları kendilerine yöneltilen eleştirilerden dolayı sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. Tehdidi de boş verelim küfür ediyorlar. Bana hakaret ediyorlar. Benden önce de birçok aydın, gazeteci tehdit edildiği için hepimiz tedirgin olarak gelerek memleket biraz daha iyi olsun diye kendimizce bir mücadele veriyoruz. Bunun tedirginliği vardı aslında."

25 kişi saldırmak eşkiyalıktır

"Meydanda taksiden indim. Bir tane gençle göz göze geldik. Fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandılar. Bu sefer geri döneyim dedim. Ben geri döndüm onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım, kanala doğru hızla geleyim, kanala 50-100 metre kala bu kez önümden 15-20 kişi, sokağın dört köşesinden aynı anda saldırdı. O anda başladılar vurmaya. Muhtemelen bu 25 kişi kendisine delikanlı diyerek dolaşıyordur ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım yaptıklarından. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır.

-Bu kendilerine yakışacak en hafif bir tabir varsa eşkıyalık olarak tanımlarım ben onu. Çünkü tekrar ediyorum, hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim."