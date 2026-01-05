Levent Gültekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan Özgür Özel'e tepki

Gazeteci Levent Gültekin, ABD'nin Maduro operasyonunun hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Tekin, Özel'in "Bu fotoğrafa iyi bakın Sayın Erdoğan" ifadesini ülkenin bütün evlatlarına söylenmiş bir tehdit olarak algıladığını söyledi.

CHP lideri Özgür Özel, ABD'nin Maduro operasyonu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. Özel Maduro'nun gözaltındaki fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu fotoğrafa iyi bakın Sayın Erdoğan! '15 Temmuz'da beni ilk arayan Maduro'ydu' diyordun. 'Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız' diye seslenip destek gönderiyordun. Maduro, adil olmayan seçimlerde, kendi halkına adaletsiz davrandığında 'kardeşim'in arkasında parlayan yıldızların. O zaman da yanlış yapılıyordu. Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuk çiğneyip kardeşin Maduro'yu yatak odasındaki eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp yönlendirdi. Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun. Demokrasiyi savunmanın gerektiği zaman Maduro'yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunmayı, suskunluğuyla, Trump'ın başka bir ülkede darbesini savunuyorsun. Çünkü istediğinde Trump'tan çekiniyorsun."

Gazeteci Levent Gültekin, Özgür Özel'in bu paylaşımına tepki gösterdi. Tekin, Özel'in "Bu fotoğrafa iyi bakın Sayın Erdoğan" ifadesini, ülkenin bütün evlatlarına söylenmiş bir tehdit olarak algıladığını söyledi.

Tekin, "Cumartesi günü 'kutuplaşmayı azaltalım' diyorsun, pazar günü çok uyanıkça, ayıp bir şekilde, Maduro’nun gözaltına alındığı fotoğrafı yayınlayıp “Erdoğan bu fotoğrafa iyi bak” diye aklınca Erdoğan’ı tehdit ediyorsun. “Bu fotoğrafa iyi bak” cümlesini ben bu ülkenin bütün evlatlarına söylenmiş bir tehdit olarak algılıyorum. Ben Erdoğan’ı sonuna kadar eleştirebilirim ama hiçbir akbabanın bu ülkenin iç işlerine karışma hakkı olmadığını sonuna kadar söylerim. Bunu bir ana muhalefet lideri dile getiriyorsa 'ne yaptığını bilmiyor' derim." ifadelerini kullandı.