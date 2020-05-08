Levent Akın'dan Nihat Özdemir'e ağır suçlama: Tavsiye etmedik

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kararına tepki gösteren Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın, "Bilim Kurulu tavsiyesi diyorlar; bizim böyle bir tavsiyemiz de kesinlikle söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Bilim Kurulu Üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararına ilişkin görüşlerini aktardı.

''Bizim böyle bir tavsiyemiz de kesinlikle söz konusu değil”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Futbol Federasyonu'nun kararına tepki gösteren Akın, "Bilim Kurulu tavsiyesi diyorlar; bizim böyle bir tavsiyemiz de kesinlikle söz konusu değil” dedikten sonra şunları kaydetti: “Bakan toplantıda Futbol Federasyonu’nun sağlık kurulunun tavsiyede bulunmuş olabileceğini söyledi. Nasıl yapacaklar? Bırakın sahada oynayanı, yedek kulübesinde oturan futbolcunun enfekte olduğu görülse, hepsiyle yakın temaslı olduğu için bütün takımı 14 gün karantinada tutmak zorundayız. Bu sadece futbol değil, basket, voleybol, güreş, tekvando gibi her türlü temaslı sporda geçerli.

“Bu da büyük risk üretir”

Sadece futbolcuların karşılaşması değil, aralıklı otursa dahi seyirci açısından da risk oluşturduğunu anımsattı. Seyircinin maç sonrası stadyum dışında birbirine sarılıp galibiyet kutlaması yapacağını belirtti, “Bu da büyük risk üretir” dedi.

''Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz''

Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; ''Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulu ile görüşüp, onlardan gelen bilgilerle yolumuza devam edeceğiz. Ligi başlatacağız. Bütün yol haritamız, bu ölçüde devam edecek. Kendi başımıza karar almıyoruz. Sağlık Kurulu ile değerlendiriyoruz. Müsabakaların hangi şartlarda oynanması gerektiğini Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz. Bilim Kurulu bu çalışmaları yürütürken, biz de kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleriyle çalışmalarımızı başlatacağız.''