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Letonya Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Letonya Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk oluyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk oluyor.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada İsveç'ten Andreas Ekberg düdük çalacak ve kritik karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Letonya - Türkiye

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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