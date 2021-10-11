Letonya Türkiye maçı CANLI YAYIN

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk oluyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk oluyor.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan müsabakada İsveç'ten Andreas Ekberg düdük çalıyor ve kritik karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Letonya: 0 - 0 :Türkiye
(İlk yarı oynanıyor)
33' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.
29' Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Roberts Ozols köşeden topu kornere gönderiyor.
25' Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Roberts Ozols iki hamlede topa hakim olmayı başarıyor.
18' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Merih Demiral arka direkte istediği vuruşu yapamayınca top auta gidiyor.
17' Berat Özdemir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Burak Yılmaz'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gidiyor.
17' Sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.
10' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Roberts Savalnieks'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Kaspars Dubra'nın vuruşunda Çağlar Söyüncü'ye çarpan top kornere gidiyor.
7' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Roberts Savalnieks'in ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Antonijs Cernomordijs'in arka direkte yaptığı vuruşta Merih Demiral son anda çizgi üzerinden topu kornere göndermeyi başarıyor.
6' Arturs Zjuzins'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Merih Demiral'a çarpan top kornere gidiyor.
Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)