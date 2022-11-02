Lerzan Mutlu'dan olay olan itiraf: Elinden adam almışlar gibi...

İnsan uzun süre birlikte olduğu insanın yazım dilini bilir ya, onun yazım dili değildi, ‘Kimsin?’ yazdım. Bir kızcağız o anda onun telefonundan beni aradı ve her şey o anda sonsuza dek bitti. Bu arada o kızcağız iki kere görüştüğü biriydi" şeklinde konuştu.