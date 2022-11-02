Lerzan Mutlu'dan olay olan itiraf: Elinden adam almışlar gibi...
Şarkıcı ve televizyon programı sunucusu Lerzan Mutlu, yaptığı açıklamalarda son çıkardığı şarkı 'Kusura Bakma' ile ilgili samimi itiraflarda bulunarak şarkıyı hangi duygularla yazdığını söyledi.
Kusura Bakma isimli son şarkısıyla müzik piyasasını sallayan Lerzan Mutlu, bu şarkıyı hangi duygularla yazdığını açıkladı. Mutlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uzun süre birlikte olduğum insanın telefonundan bir kızcağız beni aradı. İki kere görüştüğü biriymiş. Deli gibi her yerden beni aradı ama ilişkiyi bitirdim. Sonra senin elinden adam almışlar gibi komik bir durum ortaya çıktı"
Sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı 'Kusura Bakma'nın ortaya çıkış sürecini anlatan Lerzan Mutlu, “Anlattığım gibi uzun bir ilişkimde bir gün Whatsapp’tan mesaj attım. Mesaja gece yarısı bir soru işareti cevabı geldi.
İnsan uzun süre birlikte olduğu insanın yazım dilini bilir ya, onun yazım dili değildi, ‘Kimsin?’ yazdım. Bir kızcağız o anda onun telefonundan beni aradı ve her şey o anda sonsuza dek bitti. Bu arada o kızcağız iki kere görüştüğü biriydi" şeklinde konuştu.
"Aslında adamda bir numara yok!"
Terk ettiği kişinin kendisini defalarca aradığını ama ulaşamadığını vurgulayan 45 yaşındaki güzel şarkıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: