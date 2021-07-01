Lerzan Mutlu İrem Derici'ye Instagram'dan isyan etti: Ezan okunuyor, müziği kapat!

İrem Derici komşusu Lerzan Mutlu'yu çıldırttı! Lerzan Mutlu, Instagram hesabından İrem Derici'yi etiketleyerek isyan etti. 'Lütfen müziğin sesini kıs uyuyamıyorum, yarın çalışacağım' diyen Mutlu, polis çağırmayı bile düşündüğünü ancak kendisine yakışmayacağı için yapmadığını ifade etti. Mutlu, İrem Derici'yi art arda etiketleyerek çok sayıda hikaye attı.