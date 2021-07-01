Lerzan Mutlu İrem Derici'ye Instagram'dan isyan etti: Ezan okunuyor, müziği kapat!
Ünlü şarkıcı ve magazin yorumcusu Lerzan Mutlu, meslektaşı İrem Derici'ye Instagram'dan öfke kustu. Mutlu, İrem Derici ile evlerinin yakın olduğunu ve müzik sesinden sabaha kadar uyuyamadığını yazarak isyan etti, polis çağırmayı düşündüğünü belirtti.
İrem Derici komşusu Lerzan Mutlu'yu çıldırttı! Lerzan Mutlu, Instagram hesabından İrem Derici'yi etiketleyerek isyan etti. 'Lütfen müziğin sesini kıs uyuyamıyorum, yarın çalışacağım' diyen Mutlu, polis çağırmayı bile düşündüğünü ancak kendisine yakışmayacağı için yapmadığını ifade etti. Mutlu, İrem Derici'yi art arda etiketleyerek çok sayıda hikaye attı.
Lerzan Mutlu söze 'İrem'ciğim' diye başlasa da hikayelerin dozu gitgide sertleşti. Mutlu, Derici'nin evde parti verdiğini ve gürültüden uyuyamadığını ifade etti.
'Evi villa sanıyorsun' diyerek, Derici'nin komşularını rahatsız ettiğini söyleyen Mutlu, oturduğu yeri müstakil ev gibi kullandığını ifade etti.
Mutlu'nun tepkili hikayeleri bitmek bilmedi.