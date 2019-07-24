Leonardo DiCaprio’nun filmden aldığı ücret dudak uçuklattı
Hollywood yakışıklı aktörlerinden Leonardo DiCaprio, son filmi olan Once Upon a Time in Hollywood'dan ne kadar ücret aldığı belli oldu.
Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino’nun son filmi olan Once Upon a Time in Hollywood'dan ne kadar ücret aldığı belli oldu. Ünlü aktörün aldığı ücret dudak uçuklattı.
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44 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, normalde rol aldığı her filmden 20 milyon dolar kazanıyor. Tabii filmlerinin gişe başarısından pay almak üzere de anlaşarak ortalama 45 milyon dolar kazanabiliyor.
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The Hollywood Reporter’ın haberine göre DiCaprio, yeni filminden 15 milyon dolar ön ödeme aldı.
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Başrollerde Brad Pitt ile Margot Robbie’nin de yer aldığı Tarantino’nun merakla beklenen filminin gişe beklentisi yüksek. Dolayısıyla DiCaprio’nun 45 milyon dolardan daha fazla kazancının olması bekleniyor.
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