Lenfoma kanseri ÇGH yıldızı Arif Güloğlu'na Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi
Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'na lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Cem Yılmaz, genç oyuncuya destek verdi.
Televizyon ekranlarının eğlenceli programı Çok Güzel Hareketler 2'de oynayan Arif Güloğlu'na lenf kanseri telhisi konuldu. Hastalığını iki hafta önce öğrenen oyuncu, Ankara'da tedaviye başladı.
Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.
Güloğlu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum.''
''Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere..."