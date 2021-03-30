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Lenfoma kanseri ÇGH yıldızı Arif Güloğlu'na Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Lenfoma kanseri ÇGH yıldızı Arif Güloğlu'na Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'na lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Cem Yılmaz, genç oyuncuya destek verdi.

Lenfoma kanseri ÇGH yıldızı Arif Güloğlu'na Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Televizyon ekranlarının eğlenceli programı Çok Güzel Hareketler 2'de oynayan Arif Güloğlu'na lenf kanseri telhisi konuldu. Hastalığını iki hafta önce öğrenen oyuncu, Ankara'da tedaviye başladı. 

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Lenfoma kanseri ÇGH yıldızı Arif Güloğlu'na Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.

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Lenfoma kanseri ÇGH yıldızı Arif Güloğlu'na Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

Güloğlu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum.''

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Lenfoma kanseri ÇGH yıldızı Arif Güloğlu'na Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

''Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere..."

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