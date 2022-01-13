Leman Sam'ın Araplar tweetine Özgür Demirtaş ve Cem Küçük'ten tepki
Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın Araplar ile ilgili tweeti sosyal medyada tepki çekti. Leman Sam'a ilk tepki ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi! Cem Küçük de Leman Sam'a 'medeni ölü' dedi.
Leman Sam'ın Araplarla ilgili attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İlk tepki Özgür Demirtaş'tan geldi... Leman Sam'a AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci de tepki dolu bir tweet ile karşılık verdi. Gazeteci yazar Cem Küçük, Leman Sam için 'medeni ölü' tabirini kullandı.
Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir'de lüks cipiyle köpeği ezerek öldüren Katarlı şahsa tepki gösteren ünlü sanatçı Leman Sam, sosyal medya hesabından eleştiri alan bir paylaşım yaptı.
Leman Sam: Soysuz Araplar
Ünlü sanatçı Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımdan sonra Sam'a sosyal ağlardan tepki üstüne tepki yağdı.
"Bu tip ırk ve köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey"
Leman Sam'ı ilk eleştirenlerden biri, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Leman Sam'ın paylaşımına tepki gösteren ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, "Bu tip ırk ve köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum" dedi.