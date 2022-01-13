Leman Sam'ın Araplar tweetine Özgür Demirtaş ve Cem Küçük'ten tepki

"Bu tip ırk ve köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey"

Leman Sam'ı ilk eleştirenlerden biri, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Leman Sam'ın paylaşımına tepki gösteren ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, "Bu tip ırk ve köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum" dedi.