Peygamber Efendimize saygısızlık yapan Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verildi, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.Abone ol
Leman dergisinin son sayısında yayımlanan karikatür, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlık gerekçesiyle kamuoyunda geniş tepkilere yol açtı. Tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.
KARİKATÜRİST DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eser sahibi, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerden 4’ünün gözaltına alındığını bildirdi.
DERGİ TOPLATILIYOR, SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ ENGELLENİYOR
Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verilirken, derginin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.