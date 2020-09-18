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Leipzig Alexander Sörloth'un transferini bitirmeye yakın

Alman ekibi Leipzig, Sörloth’un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ve Trabzonspor ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

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İngiliz basınında çıkan haberelere göre Leipzig kulübü Alexander Sörloth için 22 milyon sterlin ödeyecek. Bu parayı Crystal Palace ile Trabzonspor yarı yarıya paylaşacak. Sörloth, Alman kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu Süper Lig’de attığı 24 golle gol kralı olmuştu. Bordo-mavililerin 6 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olduğu Sörloth, Milli Takım kampına katılmak için ülkesine gitmiş, daha sonra Türkiye’ye dönmemişti.

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