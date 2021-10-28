LCDP Lizbon Türkiye'ye geldi: Annem 'Fatmagül'ün Suçu Ne' hayranı...
'La Casa de Papel' dizisinin Lizbon'u Itziar Ituno Martinez, rol aldığı Türk filmi 'Grev'in gösterimi için İstanbul'a geldi. İspanyol oyuncu, 'Türk dizileri çok dramatik. Annem 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'yi izliyor. Birçok Türk dizisinin de hastası' dedi.
Belgeselci ve yazar Metin Yeğin'in sinema filmi "Grev"de dünyaca ünlü “La Casa de Papel” dizisinin başrol oyuncularından Itziar Ituno Martinez rol aldı. Martinez önceki gün filmin İstanbul’daki ön gösterimine katıldı.
Filmin Bask Bölgesi'ndeki Baigorri'de çekildiğini söyleyen 47 yaşındaki oyuncu, "Bir yandan Türkiye'de grev yapan kadın işçiler diğer yanda Ermeni kadınlar ve oynadığım karakter Casilda. İspanya'daki iç savaşta bir militan kadını canlandırıyorum. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı" dedi.
Snob Magazin’e konuşan ünlü oyuncu, "Dizide siz İstanbul olur muydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
"Evet, çok isterdim. Çünkü bu şehri çok seviyorum. Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai, bir yandan da Doğulu... Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren tarafım var. Hoş olurdu."