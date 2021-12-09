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Lazio Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Lazio Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan cimbom, bu akşam beraberlik dahi alsa lider çıkmayı garantileyecek.

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Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek. Peki, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler;

LAZİO - GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

MAÇA İSPANYOL HAKEM

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek.

GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada mağlup olmaması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan lider olarak çıkması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak. Mağlup olup, grubu ikinci bitirmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir takımlar play-off'ta karşı karşıya gelecek.

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