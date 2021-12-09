Lazio Galatasaray Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan cimbom, bu akşam beraberlik dahi alsa lider çıkmayı garantileyecek.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

LAZIO 0-0 GALATASARAY

61' İki takımda da az sonra oyuncu değişiklikleri yapılacak.

55' Basic uzaklardan sert bir vuruş yaptı. Top yandan auta gitti.

46' İkinci yarı başladı.

45 ilk yarı bitti

43'Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda ön direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.



Korner42'Daigne'nin baskısı sonucu Acerbi'nin yaptığı ters vuruşta top kornere gitti.

35'Kerem'in sağ kanattan içeri ortasında Acerbi, topu uzaklaştırdı.



Korner 33'Immobile sol kanattan içeri ortaladı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.



31'Kerem sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza yayında topla buluşan Diagne, topu indirdi ancak istediği vuruşu yapamadan savunma uzaklaştırdı.



30'Van Aanholt'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kalecide kaldı.

24' Milinkovic-Savic'in sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.

23'Basic'in sol kanattan içeri ortasında topu savunma uzaklaştırdı.



20'Pedro'nun ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.



Sarı Kart17'Galatasaray'da Kerem sarı kart gördü.Sarı Kart - Kerem Aktürkoglu



16'Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Diagne, topu uzaklaştırdı.



Korner15'Savic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

10' Luiz Felipe, kendi yarı alanının ortalarında Diagne'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

1' Maç başladı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mbaye Diagne

Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.

Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

Puan alırsa Galatasaray turluyor

Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.

İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

300. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında İtalya'nın Lazio ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 300. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.