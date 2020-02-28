Lavrov duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye'de gerilimin tırmanmasından kaçınmak için tüm çabaların birleştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirirdiğini duyurdu. Lavrov, Türkiye'yle yapılan İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlılıklarını koruduklarını vurguladı.

Rus ve Türk askeri yetkililer arasında İdlib'deki duruma ilişkin olarak sürekli temas tesis edildiğini söyleyen Lavrov, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırması gerektiğinin altını çizdi.

Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi.

-Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti. Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyledi.