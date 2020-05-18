Larissa Gacemer'e yapılan çocuk baskısı isyan ettirdi! Larissa Gacamer eşi kimdir?
Brezilyalı model Larissa Gacemer'in bugün instagram hesabından yayınladığı video günün konusu oldu. Neden çocuk yapmıyorsun sorularından bıkan Larissa Gacemer yapılan baskılara isyan etti. Peki Larissa Gacemer kaç yaşında, eşi Burak Gacemer kimdir ve ne iş yapıyor?
Brezilyalı ünlü model Larissa Gacemer'in çektiği video sosyal medyanın konusu oldu. Eşi Burak Gacemer ile birlikte çektiği videolar ile binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen Larissa Gacemer, neden çocuk yapmıyorsun yorumlarına isyan etti ve hayatı ile ilgili bir gerçeği ilk kez paylaştı.
Sosyal medyanın en çok sevdiği çiftler arasında olan Larissa ve Burak Gacemer'i bir çoğumuz çektiği ilginç videolar, çılgın danslar ve yaptıkları komik şakalarla tanıyoruz.
Bu eğlenceli çifti tanımayanlar için ise kısaca özetleyelim...
Larissa Brezilyalı ve asıl mesleği mankenlik olan model, eşi Burak Gacemer ise eski bir basketbolcu. 2011 yılında nikah masasına oturan çift, evlendikleri günden beri birlikte ülke ülke geziyor, eğleniyor ve onları takip edenleri eğlendiriyor.
Her anlarını takipçileri ile paylaşan bu çiftin birbirlerine olan aşkları ise kuşkusuz paylaşımlarında en çok göze çarpan detay...