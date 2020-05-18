Larissa Gacemer'e yapılan çocuk baskısı isyan ettirdi! Larissa Gacamer eşi kimdir?

Brezilyalı ünlü model Larissa Gacemer'in çektiği video sosyal medyanın konusu oldu. Eşi Burak Gacemer ile birlikte çektiği videolar ile binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen Larissa Gacemer, neden çocuk yapmıyorsun yorumlarına isyan etti ve hayatı ile ilgili bir gerçeği ilk kez paylaştı.