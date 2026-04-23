Laodikeia Antik Kenti’nde 2 bin yıllık eser bulundu...

SAHNE BİNASI HOMEROS DESTANLARININ ANLATIM MERKEZİ

Milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen ve üç katlı mimari bir düzene sahip olan Batı Tiyatrosu sahne binası, sadece tiyatral gösterilere değil, kültürel bir aktarıma da ev sahipliği yapıyordu. Her katında 16 sütunun bulunduğu yapıda, tanrı ve tanrıçaların yanı sıra yöneticilere ve Homeros destanlarına ait sahneler betimlendi. 2024-2025 yıllarında yoğunlaşan çalışmalarda; Odysseus’un İthaka yolculuğunda karşılaştığı dev Polyphemos, deniz canavarı Skylla ve Laistrigonlar Ülkesi gibi sahneleri içeren çok sayıda heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.