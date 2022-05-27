Lağım ve çöplük gibi oluyor koronavirüs nedeniyle yaşanan koku kaybının gizemi çözüldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle koku alma duyusu bozulan kişilerin esrarı çözüldü. Covid geçiren kişilerin hoş kokuları yanık çöp veya lağım gibi algılanmasına neden olan 'tetikleyici molekülü' tespit etti. Koku kaybından yetişkinlerin yaklaşık yüzde 18'inin etkilendiğini tahmin eden uzmanlar 'parosmi' olarak da bilinen durumun biyolojik nedenini ilk kez açığa çıkardı.
Communications Medicine adli bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle koku kaybından muzdarip olan birçok kişinin yaşadığı iğrenme duygusunu tetikleyen oldukça güçlü bir koku molekülü belirlediklerini duyurdu.
Kahvede bulunan 2-furanmethanetiol adı verilen molekül normal koku alma duyusuna sahip olanlar tarafından kahve veya patlamış mısır benzeri olarak tanımlanırken parosmisi olanlar kokusunu tipik olarak iğrenç, itici veya kirli olarak tanımladı.
Reading Üniversitesinden araştırmanın ortak yazarı Dr. Jane Parker, "Bu, her şeyin kafada olmadığının ve iğrenme duygusunun bozuk gıdalardaki bileşiklerle ilgili olabileceğinin somut kanıtıdır. Merkezi sinir sistemi de burundan aldığı sinyalleri yorumlamada kesinlikle rol oynar" diye konuştu.
Yakın tarihli bir uluslararası ankete göre Kovid-19 ile ilgili koku kaybı olanların yaklaşık yüzde 10'u hastalığın hemen ardından parosmi yaşadı ve altı veya yedi ay sonra katılımcılarla tekrar görüşüldüğünde bu oran yüzde 47'ye yükseldi. Araştırmacılar parosmi için en yaygın tetikleyicilerden bazılarının kahve, çikolata, et, soğan ve diş macunu olduğunu söyleyerek çalışmalarında bu maddelerde suçlanacak belirli bileşiklerin olup olmadığını araştırdı.