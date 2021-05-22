Lady Gaga'dan olay tecavüz itirafı! Hamile kalıp sokağa atıldım

Aylarca istismara uğradım

2016’da travma sonrası stres bozukluğu teşhisi koyulduğunu belirten Gaga şöyle devam etti: “Bana bunu sormayı hiç bırakmadılar. Donup kalmıştım, o insanın bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. İçime gömdüğüm acılar nedeniyle haftalarca hasta hissettim."