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Lady Gaga'dan olay tecavüz itirafı! Hamile kalıp sokağa atıldım

Lady Gaga'dan olay tecavüz itirafı! Hamile kalıp sokağa atıldım

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken uğradığı tecavüzle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bir müzik yapımcısının kendisini aylarca stüdyoya kapattığını belirten Gaga, hamileyken sokağa atıldığını söyledi.

Lady Gaga'dan olay tecavüz itirafı! Hamile kalıp sokağa atıldım

Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in beraber hazırladığı "The Me You Can't See" (Göremediğin Ben) isimli programın ilk konuğu oldu. Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken uğradığı tecavüz sonrası yaşadığı kötü günleri anlattı.

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Lady Gaga'dan olay tecavüz itirafı! Hamile kalıp sokağa atıldım

35 yaşındaki Gaga, 2014 yılında Howard Stern’le yaptığı bir röportajda cinsel saldırıya uğradığını ilk kez itiraf etmişti. Gaga, 19 yaşındayken yaşanan olay ve sonrasıyla ilgili The Me You Can't See programında konuştu.

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Lady Gaga'dan olay tecavüz itirafı! Hamile kalıp sokağa atıldım

Oscar ve Grammy ödüllü şarkıcı, ismini vermediği bir müzik yapımcısının tecavüzüne uğradığını, söz konusu kişinin kendisini aylarca stüdyoya kapattığını ve eğer dediklerini yapmazsa müzik kayıtlarını yakmakla tehdit ettiğini söyledi.

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Lady Gaga'dan olay tecavüz itirafı! Hamile kalıp sokağa atıldım

Aylarca istismara uğradım

2016’da travma sonrası stres bozukluğu teşhisi koyulduğunu belirten Gaga şöyle devam etti: “Bana bunu sormayı hiç bırakmadılar. Donup kalmıştım, o insanın bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. İçime gömdüğüm acılar nedeniyle haftalarca hasta hissettim."

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