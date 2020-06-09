Laboratuvarda mutant sivrisinek üretildi hepsi bırakılacak eyvah!

Sivrisinekler; dang humması, zika virüsü ve sıtma gibi hastalıkların ısırdığı insanlara geçmesine neden oluyor. Bilim insanları, bu soruna çare olması amacıyla laboratuvarda gen saldırısına uğramış sivrisinekler geliştirdi. Gen saldırısına uğramış böcekler, yerel sivrisinek popülasyonlarıyla çiftleşerek onların neslini yok etmesi için tasarlandı. Ancak bazı bilim insanları projenin vahşi yaşama ve biyo çeşitliliğe vereceği ve sonucunun kestirilemeyeceği konusunda uyarı yaptı.