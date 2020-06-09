Laboratuvarda mutant sivrisinek üretildi hepsi bırakılacak eyvah!
ABD'de laboratuvarda yaratılan milyonlarca mutant sivrisinek, bu yaz serbest bırakılacak. Korona spekülasyonlarını akıllara getiren sivrisinekler için bilim insanları endişeli.
Sivrisinekler; dang humması, zika virüsü ve sıtma gibi hastalıkların ısırdığı insanlara geçmesine neden oluyor. Bilim insanları, bu soruna çare olması amacıyla laboratuvarda gen saldırısına uğramış sivrisinekler geliştirdi. Gen saldırısına uğramış böcekler, yerel sivrisinek popülasyonlarıyla çiftleşerek onların neslini yok etmesi için tasarlandı. Ancak bazı bilim insanları projenin vahşi yaşama ve biyo çeşitliliğe vereceği ve sonucunun kestirilemeyeceği konusunda uyarı yaptı.
Söz konusu mutant böceklerin bu yaz ABD’de serbest bırakılacağı açıklandı. Araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş sivrisinekler ile yerel popülasyonun çiftleşmesi sonucunda bölgedeki enfekte sivrisinek popülasyonunun yok olmasını ya da sayısının azalmasını umut ediyor.
Ancak söz konusu teknoloji, laboratuvar deneylerinde ümit vaat ederken; uzmanlar, planın vahşi doğada korkunç bir yıkıma neden olabileceği konusunda uyarıyor.
Mutant böceklerin doğaya bırakılmasına ilişkin, 'The Conversation'da makale yazan bir grup doğa ve etik bilimcisi, "Söz konusu strateji, her yıl sivrisinek kaynaklı hastalıklardan etkilenen yüz milyonlarca insan için önemli potansiyel faydalar sağlıyor. Bununla birlikte, mevcut hükümet gözetimi ve genetik olarak değiştirilmiş sivrisineklerin bilimsel değerlendirmesi ele alındığında, bu durumun doğaya ve biyolojik çeşitliliğe verebileceği zararlara ilişkin yeterli sorumluluğun alındığı hususunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı.