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La Liga'da beklenen karar: Barcelona Quique Setien ile yollarını ayırdı

Barcelona, teknik direktör Quique Setien yolların ayrıldığını açıkladı. İspanyol devi, 15 Mart 2021'de erken seçim kararı aldığını da açıklamalarına ekledi.

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La Liga ekiplerinden Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmasında Bayern Münih'e 8-2'lik tarihi bir skorla mağlup olduktan sonra bugün, kritik kararlar açıkladı.

Teknik direktör Quique Setien ile yolların ayrıldığını açıklayan FC Barcelona, "Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

Erken seçim kararı

Öte yandan FC Barcelona'dan yapılan bir diğer açıklamada, yönetim kurulunun 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldığı da belirtildi.

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