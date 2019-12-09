La Case de Papel'in yayınlanma tarihi belli oldu! İlk tanıtım videosu geldi
Yayınlandığı zamandan itibaren dünyada geniş bir izleyici kitlesi yakalayan La Case de Papel hayranlarına müjdeli haber geldi.
Netflix'den gelen duyuruya göre La Casa de Papel'in 4. sezonu, 3 Nisan 2020'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu sezon dizinin final yapması bekleniyor.
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3 Nisan 2020'de yayınlanacak dizinin 4. sezonda final yapması ve dizisinin 9 bölümden oluşması bekleniyor.
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La Case de Papel'in konusu nedir?
La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar.
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