La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó yarı çıplak pozlarıyla olay oldu
İspanyol dizisi La Casa de Papel'de Tokyo karakterine hayat veren Úrsula Corberó, sosyal medya hesabı Instagram'dan yarı çıplak pozunu paylaştı ve milyonlarca beğeni aldı.
İnternette yayımlandığı ilk günden beri milyonlarca insanın beğenisini kazanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen La Casa de Papel'in yeni sezonu heyecanla beklenirken dizideki Tokyo karakteri sosyal medyayı birbirine kattı. Dizinin sınır tanımaz karakteri Tokyo, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Úrsula Corberó, bu kez ise yalnızca bir paylaşımıyla milyonları peşine taktı. Zaten Instagram'da 20 milyon takipçiye sahip olan Corberó, peş peşe üstsüz, yarı çıplak pozlarını paylaştı.
Úrsula Corberó, sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı bu paylaşımlarla 4,2 milyon beğeni aldı.
Üstelik Corberó'ya binlerce de yorum yapıldı. Bu yorumlardan biri de La Casa de Papel'in Berlin karakterinden geldi. Berlin, Tokyo'ya kalpli emoji koyarak ''küçük kız kardeşim'' anlamına gelen bir yorum yaptı.