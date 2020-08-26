La Casa de Papel'in Rio'su şortunu indirip poz verdi Bahar Şahin bakın ne yazdı
La Casa de Papel dizisinde Rio karakterine hayat veren Miguel Herran, şortunu indirip kalçasının ön planda olduğu bir paylaşım yaptı, Türk oyuncu Bahar Şahin ise o fotoğrafa olay bir yorum yaptı.
Oyuncu kadrosuyla ve senaryosuyla herkesin fenomen dizisi haline gelen La Casa de Papel'in oyuncusu Miguel Herran, son sosyal medya paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Dizide Rio karakterine hayat veren Herran, şortunu indirip kalça fotoğrafını paylaştı.
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Üstelik Miguel Herran bu fotoğrafının altına ispanyolca olarak "Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bir karar vermek gerekir" açıklamasını yazdı.
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Dizinin sevilen karakteri Rio'ya hayran olan Bahar Şahin'in yorumu ise kimsenin gözünden kaçmadı. Şahin, İspanyol oyuncu Miguel Herran'a "Aşko böyle olmaz" diyerek esprili bir yorum yaptı.
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Kısa sürede 2,4 milyondan fazla beğeni alan oyuncunun fotoğrafına yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin'e birçok Türk'ten de yorum geldi.
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