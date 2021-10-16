La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da: Sürekli onu dövüyorum, vuruyorum
Netflix'te yayınlanan La Casa de Papel dizisinin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a geldi.
Okurlarıyla buluşturduğu "Filipo’nun Kitabı’yla oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğini de ortaya çıkaran Pedro Alonso O’choro, yayın evinin konuğu olarak Türkiye'ye geldi. İspanyol yıldız, dün Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirten ünlü oyuncu, "Sokağa çıktığında Türklerle büyük bir akış yaşıyorum. Benim hissim bu, hemen bir bağlantı kurduğunu düşünüyorum. Uzun bir süre kalabileceğimiz bir yer. Türkler çok tatlı" dedi.
Büyük bir egosu olduğunu ancak onunla baş etmeye çalıştığını anlatan Alonso, "Benim çok büyük bir egom var. Sürekli onu dövüyorum, vuruyorum. Onunla savaşmaya çalışıyorum, her zaman kolay olmuyor" açıklamasını yaptı.
50 yaşındaki aktör, "Gurur her zaman daha kolaydır, kin kolaydır. Bizi esir alan şeyler egodan gelir. İğne ile o balonu patlatmamız lazım. Benim en sevdiğim sporlardan biri ego balonlarını patlatmak" şeklinde konuştu.