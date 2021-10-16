La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da: Sürekli onu dövüyorum, vuruyorum

Büyük bir egosu olduğunu ancak onunla baş etmeye çalıştığını anlatan Alonso, "Benim çok büyük bir egom var. Sürekli onu dövüyorum, vuruyorum. Onunla savaşmaya çalışıyorum, her zaman kolay olmuyor" açıklamasını yaptı.