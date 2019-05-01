La Casa de Papel'de oynayacak mı Nesrin Cavadzade son kez açıkladı
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, dünyada izlenme rekorları kıran La Casa de Papel dizinde ‘İstanbul’ karakterini canlandıracağı iddialarına yanıt verdi.
Son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, merak edilen soruyu cevapladı: “La Casa de papel dizisinde yer alacak mı?”
Güzel oyuncunun Netflix’in gözbebeği fenomen İspanyol dizisi La Casa de Papel’de İstanbul karakterini canlandıracağı ve tüm anlaşmaların sağlandığı, bir hafta içinde de çekimlere başlayacağı iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu Cavadzade, bu iddiaları yalanyarak, “Doğru olmayan haberler teşekkür ederim” dedi.
Nesrin Cavadzade’nin menajeri ise daha önce yaptığı açıklamada, "Canlandırılacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı El Desentierro adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli faktörlerden biri de bu olsa gerek..." ifadelerini kullanmıştı.