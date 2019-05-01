La Casa de Papel'de oynayacak mı Nesrin Cavadzade son kez açıkladı

Nesrin Cavadzade’nin menajeri ise daha önce yaptığı açıklamada, "Canlandırılacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı El Desentierro adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli faktörlerden biri de bu olsa gerek..." ifadelerini kullanmıştı.