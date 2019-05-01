La Casa de Papel'de oynayacağı söyleniyordu Nesrin Cavadzade iddialara son noktayı koydu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, dünyada izlenme rekorları kıran La Casa de Papel dizinde ‘İstanbul’ karakterini canlandıracağı iddialarına yanıt verdi.
Son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, merak edilen soruyu cevapladı: “La Casa de papel dizisinde yer alacak mı?”
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Cavadzade, Etiler'de bir AVM'de görüntülendi.
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Güzel oyuncunun Netflix’in gözbebeği fenomen İspanyol dizisi La Casa de Papel’de İstanbul karakterini canlandıracağı ve tüm anlaşmaların sağlandığı, bir hafta içinde de çekimlere başlayacağı iddia edilmişti.
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Ünlü oyuncu Cavadzade, bu iddiaları yalanyarak, “Doğru olmayan haberler teşekkür ederim” dedi.
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