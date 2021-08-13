La Casa de Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak işte tarihi! 'Bomba Türkiye versiyonu'
'La Casa de Papel 5. sezon tarihi ne zaman?' dizinin hayranlarının son günlerde sabırsızlıkla cevabını beklediği tek soru... Netflix'in en iddialı yapımlarından, izlenme rekorları kıran La Casa de Papel'in 5. ve son sezonunun ilk parçası 3 Eylül'de yayınlanacak. 2. parça ise 3 Aralık'ta yayınlanacak. Sosyal medyada ise 'Türkiye'de çekilse ana kadroda hangi oyuncular oynardı' rüzgarı esiyor.
Netflix’in fenomen yapımlarından La Casa De Papel dizisinin 5. sezonundan beklenen fragman yayınlandı. 5. sezon aynı zamanda La Casa De Papel dizisinin final sezonu olacak. 5. sezon iki parça halinde yayınlanacak; birinci kısım 3 Eylül'de ikinci kısım ise 3 Aralık'ta yayınlanacak ve efsane dizi böylelikle sona erecek.
Netflix yapımı La Casa De Papel'in yeni fragmanında, teslim olmanın bir seçenek olmadığı vurgulanırken, izleyiciler Netflix tarihinde iz bırakan 'hırsız ekip'in son kez vurgun yaptığına şahit olacak.
Fragman Tokyo'nun sesiyle başlıyor: Yüzlerce saat...
La Casa De Papel'in 5. kısım 1. bölümünden yayınlanan yeni fragmanın Ursula Corbero'nun canlandırdığı Tokyo'nun sesiyle başladığını görüyoruz:
İŞTE LCDP 5. SEZON 1. KISIM FRAGMANI
"Yüzlerce saat kapalı kalmanın, tuzağa düşmenin, öldürülmek üzere olmanın ve en yakın arkadaşı kaybetmenin üzerinden yüzlerce yıl geçmiş gibi hissediyorum"