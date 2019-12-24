Kylie Jenner'ın kızına, gerçek boyutlarda oyun evi
Kylie Jenner'in ünlü rap şarkıcısı Travis Scott ile beraberliğinden olan kızı Stormi'ye, büyükannesi tarafından gerçek boyutlarda bir oyun evi hediye edildi.
Kylie Jenner’ın dünyaca ünlü rap şarkıcısı Travis Scott ile beraberliğinden olan kızı Stormi, sahip olduğu imkanlar nedeniyle dünyanın en şanslı çocuklarından biri olarak biliniyor.
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Jenner'ın 1,5 yaşındaki kızı Stormi’ye en büyük Noel hediyesini, büyükannesi Kris Jenner verdi.
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Kris Jenner, torunu Stormi'ye gerçek boyutlarda iki katlı bir oyun evi hediye etti.
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Oyun evinin içinde mobilyalar, mutfak ve balkon gibi detaylar mevcut.
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