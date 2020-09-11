Kylie Jenner'dan göğüs şov! Skandal paylaşımlarını evinin bahçesinden yaptı
Dünyanın en genç milyarderlerinden biri olan Kylie Jenner, evinin bahçesinden yeni yüklediği fotoğraflarıyla 'Yok artık' dedirtti.
Kardashianlarla beraber, tüm ailesiyle kamera karşısına geçerek program yapan ve çıkardığı kozmetik markasının ardından dünyanın en genç milyarderlerinden biri haline gelen Kylie Jenner'ın şov programının gelecek yıl sona ereceği konuşulurken Instagram'a yeni yüklediği fotoğraflar görenleri şoke etti.
14 yıldır devam eden şov programının bitimine dair bir yorum yapmayan Kylie Jenner, evinin bahçesinden pozlarını paylaşan Jenner dekolteli pozlarıyla olay oldu. Mücevherlerini ve göğüslerini sergileyen Jenner'ın pozları görenleri 'Yok artık' dedirtti.
Cesur pozlar vermekten çekinmeyen Kylie Jenner'a Kim Kardashian ve Khloe Kardashian da yorum yaptı. Jenner'ın bu fotoğrafları 11 milyon beğeni aldı.
Öte yandan Kylie Jenner, kozmetik şirketinin yarısını satarak en zenginler arasına girmişti.