Kylie Jenner ve sevgilisinden hayranlarını heyecanlandıran çıplak poz

KYLIE JENNER KİMDİR?

Kylie Kristen Jenner,10 Ağustos 1997; Los Angeles, Kaliforniya, model ve televizyon kişiliği. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü ABD'li genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı, o burada amigo takımın yıldızlarından biri idi, ponpon kız görevini yapıyordu.2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulu'nda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu.