Kylie Jenner siyah iç çamaşırıyla yatağa uzanıp poz verdi olay oldu
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Kardashian kardeşlerden ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Jenner, bu defa iç çamaşırlı yatak pozlarıyla takipçilerinden beğeni aldı. Kylie Jenner'in iç çamaşırlı pozlarına takipçilerinden kısa sürede 6 milyona yakın beğeni geldi.
Genç yaşına rağmen dünyanın en çok kazanan isimleri listesinde baş sıralarda yer alan fenomen Kylie Jenner, siyah iç çamaşırlarını giyip yatakta kamera karşısına geçti.
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Kylie Jenner'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Geçtiğimiz günlerde bir organizasyona katılan Kylie Jenner, sırt dekoltesiyle de tüm ilgiyi toplamıştı.
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İşte Kylie Jenner'ın olay pozları...
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