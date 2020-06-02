Kylie Jenner en genç milyarder unvanını kaptırdı hapis istemiyle yargılanabilir
Kylie Jenner, Forbes Dergisi tarafından sahtecilikle suçlanıyor üstelik en genç milyarder unvanını da Alexandra Andresen'e kaptırdı ve hapis istemiyle yargılanma ihtimali var.
Amerikan Forbes Dergisi'nin, üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner'ı sahtecilikle suçlaması üzerine ortalık karıştı. Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Kylie'nin başının dertte olduğu ortaya çıktı.
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Mali müşavirler, Kylie'nin vergi sahteciliğinden hapisle yargılanabileceğini iddia etti.
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İddialara alaycı bir dille yanıt veren Kylie Jenner, iki yıl üst üste elde ettiği servetini kendi yapan en genç milyarder unvanını ise Norveçli Alexandra Andresen'e kaptırdı.
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Ailesinin yatırım şirketine ortaklığı sayesinde 1.1 milyar dolar serveti olan Andresen, tüm parasını veganlığı yaymak için kullanıyor.
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