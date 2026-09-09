KYK yurt nakil başvuruları için gözler GSB’de! 2026-2027 nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

2026-2027 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı bir yurda geçmek isteyen öğrenciler nakil sürecini araştırmaya başladı. İlk yerleştirmelerin ardından yedek yerleştirmeler de devam ediyor. Peki, KYK yurt nakil başvuruları ne zaman başlayacak? Nakil başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Öğrenci kaç kez yurt değiştirebilir? Ücret farkı çıkar mı? İşte merak edilenler…

KYK YURT NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurtlarında isteğe bağlı nakil işlemleri yurt yerleştirme sürecinin ardından öğrencilerin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. 9 Eylül itibarıyla 2026-2027 dönemi için GSB tarafından ayrıca kesin bir nakil başvuru başlangıç tarihi açıklanmadı. GSB, ilk yerleştirmenin ardından yedek sıradaki öğrencilerin de belirli aralıklarla yurtlara yerleştirilmeye devam edildiğini açıkladı.

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurtlar arası isteğe bağlı nakil işlemleri GSB BİZ uygulaması veya GSB BİZ internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenci sisteme giriş yaptıktan sonra kendisine gösterilen uygun yurtlar arasından nakil talebi oluşturabiliyor. Sistemde öğrenciye gösterilecek yurtlarda okul-yurt yakınlığı gibi kriterler dikkate alınıyor. GSB BİZ

KYK YURT NAKLİ E-DEVLET’TEN YAPILIR MI?

2026-2027 ilk yurt başvuruları ve yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden yürütülürken isteğe bağlı yurtlar arası nakil talebi GSB BİZ üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler yurt yerleştirme ve yedek durumlarını ise e-Devlet'teki GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetinden takip edebiliyor.

KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ KEZ YAPILABİLİR?

İsteğe bağlı yurt değişikliğinde öğrenci aynı eğitim öğretim dönemi içerisinde en fazla iki kez nakil talebinde bulunabiliyor. Nakil değerlendirmelerinde okul-yurt yakınlığı ve öğrencinin yerleştirmeye esas kriterleri dikkate alınıyor.

KYK YURT NAKLİ KESİN ÇIKAR MI?

Nakil talebi oluşturulması öğrencinin istediği yurda doğrudan geçeceği anlamına gelmiyor. Öğrencinin GSB BİZ sisteminde kendisine sunulan yurtlar arasından talepte bulunması gerekiyor. Yurtlardaki yerleştirme süreci ve boş kapasite nakil imkanını etkileyebiliyor.

KYK YURT NAKLİNDE ÜCRET FARKI OLUR MU?

Evet. Öğrencinin geçtiği yeni yurdun yurt ücreti veya güvence bedeli önceki yurttan farklı olabilir. Böyle bir durumda oluşan farkın öğrenci tarafından ödenmesi gerekiyor. Öğrenciler ödeme durumlarını Ziraat Bankası yurt ücreti ödeme ekranından kontrol edebiliyor.

KYK NAKİL SONRASI ÜCRET NE ZAMAN ÖDENİR?

Nakil sonucunda yurt ücreti veya güvence bedeli farkı ortaya çıkarsa bu tutarın GSB tarafından belirlenen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde gerekli ödemenin yapılmaması durumunda öğrencinin yurt kaydı silinebiliyor.

KYK YURT NAKLİ ÇIKINCA NE YAPILIR?

Nakil talebi kabul edilen öğrencinin yeni yurda geçiş işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Öğrenci belirtilen dönemde yeni yurda giriş yapamayacaksa ilgili yurt yönetimiyle iletişime geçmesi gerekiyor.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR MU?

Evet. GSB’nin 9 Eylül tarihli resmi duyurusuna göre ilk yerleştirmenin ardından yedek sırada bulunan öğrenciler belirli aralıklarla yerleştirilmeye devam edilecek. Yedek öğrencilerin e-Devlet'teki Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranında belirtilen yerleştirme tarihlerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

EK KONTENJAN VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİNİN KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

GSB; ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, artık yıl ve ikinci üniversite öğrencilerinin yurt başvurularının yükseköğrenim kayıtları tamamlandıktan sonra ilerleyen tarihlerde alınacağını açıkladı. Bu gruplara ilişkin başvuru tarihleri GSB tarafından ayrıca duyurulacak.