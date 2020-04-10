Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaştı

Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

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Football Ghana, Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Son olarak Hoffenheim'dan teklif alan Ganalı oyuncunun, sezon sonu Fenerbahçe'ye transfer olacağı için bu teklifi reddettiği aktarıldı.

İlk tercihi Fenerbahçe

31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, önümüzdeki sezon sona erecek. İlk etapta Alman ekibi Hoffenheim'a katılmayı bir opsiyon olarak gören Asamoah, sonrasında tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

11 maçta 1 asist yaptı

Juventus'tan ayrıldığı dönemde ismi Galatasaray ile de anılan Asamoah, sonrasında Inter'e transfer olmayı seçmişti. Bu sezon Milano ekibinin formasıyla 11 maça çıkan tecrübeli sol bek, sadece 1 asist yapabildi.

Kwadwo Asamoah'ın, liglerin askıya alındığı bu dönemde de İtalya'da olduğu ve izole bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.