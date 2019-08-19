SON DAKİKA
Suriye'de TSK'ya alçak saldırı! TSK PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık vererek terör hedeflerini vurdu Haberin devamı.

Kuzgun dizisine bomba transfer! Fanları mest olacak

Kuzgun dizisine bomba transfer! Fanları mest olacak

Star TV ekranında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kuzgun dizisinin yeni sezonunda önemli değişilikler olacağı günler öncesinden konuşulmaya başlanmıştı. Son gelen bilgilere göre fanlarının çok mutlu olacağı çok ünlü bir oyuncunun daha diziye katıldığı öğrenildi.

Kuzgun dizisine bomba transfer! Fanları mest olacak - Sayfa 1

Star Tv'nin sevilen dizisi Kuzgun 16. bölüm ve sezon finali bölümüyle ekranlara gelmişti. Kuzgun'un sezon finali bölümünde ise iki önemli ayrılık yaşanmıştı.

116
Kuzgun dizisine bomba transfer! Fanları mest olacak - Sayfa 2

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Aytek Şayan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Ferit Kaya, İpek Erdem ve Derya Beşerler'in paylaştığı Kuzgun dizisi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen 16. son bölümüyle sezon finali yapmıştı.

216
Kuzgun dizisine bomba transfer! Fanları mest olacak - Sayfa 3

Star TV'nin sevilen dizisi Kuzgun'da yeni sezon öncesinde yönetmen Bahadır İnce veda etmişti. Başarılı yönetmen Bahadır İnce, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla ''Yeni maceralar için yelken açıyoruz'' diyerek ayrılığı duyurmuştu. 

316
Kuzgun dizisine bomba transfer! Fanları mest olacak - Sayfa 4

Kuzgun sezon finali son sahnesinde ise Kuzgun, Derviş'i vurarak öldürmüştü. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen diziye veda etmişti. 

416