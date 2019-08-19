Kuzgun dizisine bomba transfer! Fanları mest olacak
Star TV ekranında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kuzgun dizisinin yeni sezonunda önemli değişilikler olacağı günler öncesinden konuşulmaya başlanmıştı. Son gelen bilgilere göre fanlarının çok mutlu olacağı çok ünlü bir oyuncunun daha diziye katıldığı öğrenildi.
Star Tv'nin sevilen dizisi Kuzgun 16. bölüm ve sezon finali bölümüyle ekranlara gelmişti. Kuzgun'un sezon finali bölümünde ise iki önemli ayrılık yaşanmıştı.
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Aytek Şayan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Ferit Kaya, İpek Erdem ve Derya Beşerler'in paylaştığı Kuzgun dizisi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen 16. son bölümüyle sezon finali yapmıştı.
Star TV'nin sevilen dizisi Kuzgun'da yeni sezon öncesinde yönetmen Bahadır İnce veda etmişti. Başarılı yönetmen Bahadır İnce, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla ''Yeni maceralar için yelken açıyoruz'' diyerek ayrılığı duyurmuştu.
Kuzgun sezon finali son sahnesinde ise Kuzgun, Derviş'i vurarak öldürmüştü. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen diziye veda etmişti.