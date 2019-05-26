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Kuzgun 16. bölüm fragmanı

Kuzgun dizisi 16. yeni bölümüyle 29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı Star'da olacak. Kuzgun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzgun 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzgun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Kuzgun 29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı Star'da...

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Barış Arduç’un ‘Kuzgun’, Burcu Biricik’in de ‘Dila’ karakterlerini canlandırdığı Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

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