Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yıldızı Aslıhan Güner'in cesur pozları olay beğeni yağdı
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın oyuncusu Aslıhan Güner, yeni pozlarıyla herkesi mest etti.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi koronavirüs engeline takılmışken başrol oyuncusu yeni pozlarıyla adından söz ettirdi. Aslıhan Güner, Cem Talu ile bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu, kızıl saçlarıyla gözleri üzerine çevirdi.
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Uzun kıvırcık saçlarının ön planda olduğu çekimde Güner, cesur pozlarıyla dikkat çekti. Aslıhan Güner, çekim sonrası pozlarından bazılarını takipçisi iki buçuk milyonu aşan Instagram hesabından ‘Deniz kızı mod’ yorumuyla paylaştı.
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Aslıhan Güner'in fotoğrafları beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimler de bu pozlara tepkisiz kalamadı.
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Birçok ünlü isim Aslıhan Güner'e övgü dolu yorumlar yaptı.
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