Kuzey Yıldızı İlk Aşk yıldızı Aslıhan Güner'in yeni projesi bakın ne oldu
Show Tv ekranlarında yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Aslıhan Güner, yeni projesi ile ekranlara geri dönüyor.
Sevilen oyuncu Aslıhan Güner ekranlara geri dönüyor. Başrollerini İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde büyük başarı yakalayan Aslıhan Güner yeni projesi ile Kurban Bayramı’nın birinci günü izleyici karşısına çıkıyor.
Güner, TRT 1’in bayrama özel hazırladığı “Hanımağa’nın Gelinleri” dizisinin kadrosunda yer alıyor. Çanakkale’de geçen “Hanımağa’nın Gelinleri”, bayramın ilk günü TRT 1 seyircisiyle buluşacak.
Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.
Geride bıraktığımız sezon Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Aslıhan Güner, Ordu’daki çekimlerin tamamlanmasının ardından kısa bir tatile çıkmıştı.