Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin ünlü isminin kardeşine bakın güzelliği dikkat çekti!
Çoğu ünlünün daha önce hiç görmediğiniz kardeşlerini görünce çok şaşıracaksınız. Bazıları kendileri gibi ünlü bazısı ise gözlerden uzak yaşıyor.İşte ünlü isimler ve kardeşleri!
Aslıhan Güner ve kendisine benzerliği ile dikkat çeken kız kardeşi Yasemin Güner.
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Yasemin Özilhan ve ikiz kardeşi Tamer Ergene
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Tuvana Türkay kadar ünlü olmasa da aslında bir zamanlar kardeşi Katre Türkay'ı da ekranlarda görmüştük.
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İrem Derici annesi Jale Ediz ve kardeşi Cemre Derici
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