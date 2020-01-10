MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölüm 1. fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 17. yeni bölümüyle 18 Ocak 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18 Ocak 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç tehlikeyi işaret etti: Avrupa’ya gidememe durumumuz var
Develeri öldüren Avustralya laneti yaşıyor! Evleri terkedin çağrısı yapıldı
Neden istenmeyen adam ilan edildi? Halk TV’den Eren Erdem kararı
Irak'tan Beyaz Saray'a kritik talep! Askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturun
Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe
Bursa'daki cinayetin arkasından aşk mesajı çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mucize Doktor 18. bölüm 1. fragmanı
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı: "Uçak kesinlikle füzeyle düşmedi”
Takdir alma şartları 2020 karne not ortalaması kaç olmalı?
Peygamberi anlatırken Kelime-i Şehadet getirip öldü
İmamoğlu hükümetle Kanal İstanbul işbirliği için şart koştu
Teşekkür alma şartları 2020 karne ortalaması kaç puan olmalı?
Almanya’da bir Türk, araçlarıyla kanala düşen çifti kurtardı
Ramazan başlangıcı ne zaman 2020 dini günler takvimi Diyanet