Kuzey Yıldızı Aşk'ın güzel Yıldız meğer evliymiş bakın eşi çok ünlü çıktı
Yeni dizi Kuzey Yıldızı Aşk, Show ekranlarında daha ilk bölümü ile seyirciden tam not aldı. Dizinin konusu kadar oyuncuları da gündem oldu. Peki dizinin başrolü Yıldız'a hayat veren Aslıhan Güner'in evli olduğunu biliyor muydunuz? Bakın eşi kimmiş
Sıcak, samimi farklı senaryosu ile Show TV'nin daha ilk bölümden gündem olan dizisi Kuzey Yıldızı Aşk reyting listelerini de alt üst etti. Cumartesi akşamları yayınlanan yeni dizinin konusu kadar oyuncuları da seyirci tarafından mercek altında.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor.
Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Bu dizi ile yıldızı parlayan oyunculardan biri de Yıldız'a hayat veren Aslıhan Güner oldu. Hırçın, dediğim dedik bir Karadeniz kızına hayat veren Yıldız'ın hikayesi ve Güner'in başarılı oyunculuk performansı seyirciden tam not aldı.