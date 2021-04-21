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Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı! Manisa'da açık artırmayla satılacak

Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı! Manisa'da açık artırmayla satılacak

Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'da gerçekleşti.

Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı! Manisa'da açık artırmayla satılacak

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’nde kuzeyyarım kürenin ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kiraz bahçelerine giren tarım işçileri dallardaki kırmızı rengiyle olgunlaşan kirazları toplamaya başladı.

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Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı! Manisa'da açık artırmayla satılacak

Yaklaşık 40 gün sürecek olan kirazlar başta Rusya olmak üzere Avrupa ve iç pazardaki yerini alacak. Sezona don etkisi nedeniyle rekolte kaybıyla başlayan üreticiler fiyatlardan da umutlu.

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Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı! Manisa'da açık artırmayla satılacak

Açık arttırma ile satış: Hasat edilen yaklaşık 40 kilogram cristobalina cinsi kiraz Sancaklıbozköy Mahallesi’nde bulunan kiraz pazarında düzenlenecek açık arttırmayla satışa sunulacak.

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Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı! Manisa'da açık artırmayla satılacak

En yüksek teklifi veren tüccar kapar
Açık arttırmada en yüksek teklifi veren tüccar tarafından alınan kiraz pazardaki yerini de almış olacak.

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