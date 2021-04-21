Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı! Manisa'da açık artırmayla satılacak
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'da gerçekleşti.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’nde kuzeyyarım kürenin ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kiraz bahçelerine giren tarım işçileri dallardaki kırmızı rengiyle olgunlaşan kirazları toplamaya başladı.
Yaklaşık 40 gün sürecek olan kirazlar başta Rusya olmak üzere Avrupa ve iç pazardaki yerini alacak. Sezona don etkisi nedeniyle rekolte kaybıyla başlayan üreticiler fiyatlardan da umutlu.
Açık arttırma ile satış: Hasat edilen yaklaşık 40 kilogram cristobalina cinsi kiraz Sancaklıbozköy Mahallesi’nde bulunan kiraz pazarında düzenlenecek açık arttırmayla satışa sunulacak.
En yüksek teklifi veren tüccar kapar
Açık arttırmada en yüksek teklifi veren tüccar tarafından alınan kiraz pazardaki yerini de almış olacak.