BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı yaşandı! Arnavutköy Boğazköy İstiklal mevkiinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda servis aracı kayarak yan devrildi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Abone ol

Kaza 04.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkii Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda 34 LPT 868 plakalı servisin sürücüsü F.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ve önce ters dönen servis aracı devrilerek bariyerlere vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yan dönen servis aracında bulunan özel bir şirkette çalıştıkları öğrenilen 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

11 YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 11 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken kaza yapan servis aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza gece saatlerinde olması sebebiyle trafiğe sebep olmazken polis ekipleri trafik akışının kontrollü bir biçimde sağladı.

Kazada şans eseri ölen ya da ağır yaralanan kimse bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan orantılı müdehale açıklaması
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan orantılı müdehale açıklaması
Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu
Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu
Kahreden haber: Pencereden düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahreden haber: Pencereden düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye'deki durumu görüştü
Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye'deki durumu görüştü
Okan Buruk beraberliğin faturasını hakeme çıkardı
Okan Buruk beraberliğin faturasını hakeme çıkardı
Bingöl'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Bingöl'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
'Uyuşturucu' soruşturmasında adı geçen Selen Görgüzel'den ilk açıklama
'Uyuşturucu' soruşturmasında adı geçen Selen Görgüzel'den ilk açıklama
Yolcu kabul etmeyen taksi şoförünün aracı trafikten men edildi
Yolcu kabul etmeyen taksi şoförünün aracı trafikten men edildi
Galatasaraylı taraftarlar ayaklandı! Maç esnasında 'Yönetim istifa' sesleri
Galatasaraylı taraftarlar ayaklandı! Maç esnasında 'Yönetim istifa' sesleri
İsveç'ten Trump'a tepki: Şantaja boyun eğmeyeceğiz
İsveç'ten Trump'a tepki: Şantaja boyun eğmeyeceğiz
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
ABD ordusundan Suriye hükümetine operasyonları durdurun çağrısı
ABD ordusundan Suriye hükümetine operasyonları durdurun çağrısı